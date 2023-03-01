Ночная атака дронов: Воздушные силы уничтожили все "Шахеды", которые были запущены россиянами
В ночь с 28 февраля на 1 марта российские оккупационные войска совершили атаку по территории Украины с помощью четырех дронов Shahed-136/131. Все вражеские беспилотники были сбиты.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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Воздушная атака рф
В ночь на 1 марта российские захватчики предприняли очередную попытку атаки на территорию Украины.
Для воздушного удара по мирным украинским населенным пунктам россияне использовали иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131.
Успешная работа ПВО
Всего войска страны-агрессора запустили на территорию Украины четыре беспилотных летательных аппарата.
Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были сбиты все четыре дрона-камикадзе.
Напомним, что за все время войны Силы обороны Украины обнаружили и ликвидировали 2055 боевых российских беспилотников разных типов и модификаций.
Добавим, что Министерство обороны США заявило, что у него нет доказательств утечки американского оружия из Украины на черный рынок, и похвалило ВСУ за максимально эффективное использование этого оружия в войне против российского агрессора.
Фото: Генштаб ВСУ