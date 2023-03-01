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​​​Ночная атака дронов: Воздушные силы уничтожили все "Шахеды", которые были запущены россиянами

1 марта 2023 09:23
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Украинская армия уничтожила четыре дрона-камикадзе
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В ночь с 28 февраля на 1 марта российские оккупационные войска совершили атаку по территории Украины с помощью четырех дронов Shahed-136/131. Все вражеские беспилотники были сбиты.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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В ночь на 1 марта российские захватчики предприняли очередную попытку атаки на территорию Украины.

Для воздушного удара по мирным украинским населенным пунктам россияне использовали иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131.

Успешная работа ПВО

Всего войска страны-агрессора запустили на территорию Украины четыре беспилотных летательных аппарата.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были сбиты все четыре дрона-камикадзе.

Напомним, что за все время войны Силы обороны Украины обнаружили и ликвидировали 2055 боевых российских беспилотников разных типов и модификаций.

Добавим, что Министерство обороны США заявило, что у него нет доказательств утечки американского оружия из Украины на черный рынок, и похвалило ВСУ за максимально эффективное использование этого оружия в войне против российского агрессора.

Фото: Генштаб ВСУ

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