Нічна атака "Калібрами" по Миколаєву: є поранені і загиблі
Росіяни убили щонайменше одну людину і поранили понад 20 мешканців Миколаєва, ударивши по місту ракетами "Калібр". Це очевидний факт терору проти мирного населення України.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
Деталі атаки на Миколаїв
Уночі російські окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Миколаєву з акваторії Чорного моря.
"Ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення", — пояснив Назаров.
Він зазначив, що, зважаючи на високоточність "Калібрів", маємо очевидний факт терору проти мирного населення.
Наслідки ракетного удару
Російські ракети зруйнували один і пошкодили інший приватний житловий будинок.
Крім того, суттєвих руйнувань зазнали житлова багатоповерхівка та історична будівля.
Станом на ранок 27 квітня відомо про 23 поранених місцевих жителів, серед них є одна дитина.
На жаль, внаслідок російської атаки загинула одна людина.
Нагадаємо, про російську атаку і влучання у багатоповерхівку повідомив уночі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.