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Нічна атака "Калібрами" по Миколаєву: є поранені і загиблі

27 квітня 2023 07:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Нічна атака "Калібрами" по Миколаєву: є поранені і загиблі
Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Telegram Владислава Назарова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни убили щонайменше одну людину і поранили понад 20 мешканців Миколаєва, ударивши по місту ракетами "Калібр". Це очевидний факт терору проти мирного населення України.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

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Уночі російські окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Миколаєву з акваторії Чорного моря.

"Ракети були  спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення", — пояснив Назаров.

Він зазначив, що, зважаючи на високоточність "Калібрів", маємо очевидний факт терору проти мирного населення.

Наслідки ракетного удару

Російські ракети зруйнували один і пошкодили інший приватний житловий будинок.

Ракетний удар по Миколаєву
Ракетний удар по Миколаєву
Фото: Telegram-канал Владислава Назарова
Наслідки обстрілу Миколаєва
Наслідки обстрілу Миколаєва
Фото: Telegram-канал Владислава Назарова

Крім того, суттєвих руйнувань зазнали житлова багатоповерхівка та історична будівля.

Удар "Калібрами" по Миколаєву
Удар "Калібрами" по Миколаєву
Фото: Telegram-канал Владислава Назарова
Росіяни ударили "Калібрами" по Миколаєву
Росіяни ударили "Калібрами" по Миколаєву
Фото: Telegram-канал Владислава Назарова

Станом на ранок 27 квітня відомо про 23 поранених місцевих жителів, серед них є одна дитина.

На жаль, внаслідок російської атаки загинула одна людина.

Нагадаємо, про російську атаку і влучання у багатоповерхівку повідомив уночі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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