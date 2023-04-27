Ночная атака "Калибрамы" по Николаеву: есть раненые и погибшие
Россияне убили по меньшей мере одного человека и ранили более 20 жителей Николаева, ударив по городу ракетами "Калибр". Это очевидный факт террора против мирного населения Украины.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
Детали атаки на Николаев
Ночью российские оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Николаеву из акватории Черного моря.
"Ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения", — пояснил Назаров.
Он отметил, что, учитывая высокоточность "Калибров", есть очевидный факт террора против мирного населения.
Последствия ракетного удара
Российские ракеты разрушили один и повредили другой частный жилой дом.
Кроме того, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.
По состоянию на утро 27 апреля известно о 23 раненых местных жителях, среди них один ребенок.
К сожалению, в результате российской атаки погиб один человек.
Напомним, о российской атаке и попадании в многоэтажку сообщил ночью глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.