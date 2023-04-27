Ночная атака "Калибрамы" по Николаеву: есть раненые и погибшие

Последствия обстрелов Николаева. Фото: Telegram Владислава Назарова

Россияне убили по меньшей мере одного человека и ранили более 20 жителей Николаева, ударив по городу ракетами "Калибр". Это очевидный факт террора против мирного населения Украины.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

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Ночью российские оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Николаеву из акватории Черного моря.

"Ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения", — пояснил Назаров.

Он отметил, что, учитывая высокоточность "Калибров", есть очевидный факт террора против мирного населения.

Последствия ракетного удара

Российские ракеты разрушили один и повредили другой частный жилой дом.

Ракетный удар по Николаеву

Фото: Telegram-канал Владислава Назарова

Последствия обстрела Николаева

Фото: Telegram-канал Владислава Назарова

Кроме того, существенные разрушения получили жилая многоэтажка и историческое здание.

Удар "Калибрамы" по Николаеву

Фото: Telegram-канал Владислава Назарова

Россияне ударили "Калибрами" по Николаеву

Фото: Telegram-канал Владислава Назарова

По состоянию на утро 27 апреля известно о 23 раненых местных жителях, среди них один ребенок.

К сожалению, в результате российской атаки погиб один человек.

Напомним, о российской атаке и попадании в многоэтажку сообщил ночью глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.