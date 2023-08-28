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Нічна атака на Полтавщину: зросла кількість жертв

28 серпня 2023 14:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нічна атака на Полтавщину: зросла кількість жертв
Наслідки російського обстрілу Полтавщини 28 серпня 2023 року. Фото: Ігор Клименко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 28 серпня, російські терористи завдали удару по промисловій інфраструктурі на Полтавщині. Внаслідок ворожого обстрілу кількість жертв зросла. 

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 

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Відтак, через російський удар по промисловому підприємству на Полтавщині кількість загиблих зросла до трьох. Ще одна людина вважається безвісти зниклою. Її наразі шукають рятувальники. 

Окрім цього, п'ятеро осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості. За інформацією МВС, усі постраждалі — працівники підприємства. 

Нагадаємо, окупанти обстріляли селище Гоголеве, що на Полтавщині. Внаслідок цього сталася пожежа у приміщенні олійниці місцевого підприємства. Андрій Єрмак показав наслідки ракетного удару.

Додамо, що у ніч проти 28 серпня окупанти знову атакували Україну. Загарбники випустили шість ракет різного типу, українській ППО вдалося знищити чотири із них. 

Також ми писали, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського району. Під час атаки по с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння. 

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