Скільки російських ракет знищили сили ППО під час нічної атаки
У ніч проти 28 серпня окупанти знову атакували Україну. Загарбники випустили шість ракет різного типу, українській ППО вдалося знищити чотири із них.
Про це повідомили в Повітряних Силах.
Нічна атака України: скільки ракет збила українська ППО
У Повітряних Силах розповіли, що вночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування.
Так, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії, а дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.
В результаті бойової роботи українській ППО вдалося знищити:
- дві крилаті ракети "Калібр";
- дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Україні у ніч проти 28 серпня є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині, загинули двоє людей.