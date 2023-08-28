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Скільки російських ракет знищили сили ППО під час нічної атаки

28 серпня 2023 10:21
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Скільки російських ракет знищили сили ППО під час нічної атаки
Український військовий збиває ворожі ракети. Фото: РБК-Україна
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 28 серпня окупанти знову атакували Україну. Загарбники випустили шість ракет різного типу, українській ППО вдалося знищити чотири із них. 

Про це повідомили в Повітряних Силах

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У Повітряних Силах розповіли, що вночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування. 

Так, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії, а дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

 В результаті бойової роботи українській ППО вдалося знищити:

  • дві крилаті ракети "Калібр";
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

скріншот

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Україні у ніч проти 28 серпня є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині, загинули двоє людей.

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