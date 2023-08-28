Скільки російських ракет знищили сили ППО під час нічної атаки

Український військовий збиває ворожі ракети. Фото: РБК-Україна

У ніч проти 28 серпня окупанти знову атакували Україну. Загарбники випустили шість ракет різного типу, українській ППО вдалося знищити чотири із них.

Про це повідомили в Повітряних Силах.

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У Повітряних Силах розповіли, що вночі 28 серпня 2023 року противник завдав удару ракетами морського та повітряного базування.

Так, чотири крилаті ракети "Калібр" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії, а дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи українській ППО вдалося знищити:

дві крилаті ракети "Калібр";

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Україні у ніч проти 28 серпня є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині, загинули двоє людей.