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Ночная атака на Полтавщину: возросло количество жертв

28 августа 2023 14:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночная атака на Полтавщину: возросло количество жертв
Последствия российского обстрела Полтавщины 28 августа 2023 года. Фото: Игорь Клименко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В понедельник, 28 августа, российские террористы нанесли удар по промышленной инфраструктуре в Полтавской области. В результате вражеского обстрела количество жертв возросло.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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Следовательно, из-за российского удара по промышленному предприятию в Полтавской области количество погибших возросло до трех. Еще один человек считается пропавшим без вести. Его сейчас ищут спасатели.

Кроме этого, пять человек получили ранения разных степеней тяжести. По информации МВД, все пострадавшие — работники предприятия.

Напомним, оккупанты обстреляли поселок Гоголев, что на Полтавщине. В результате произошел пожар в помещении масличницы местного предприятия. Андрей Ермак показал последствия ракетного удара.

Добавим, что в ночь на 28 августа оккупанты снова атаковали Украину. Захватчики выпустили шесть ракет разного типа, украинскому ПВО удалось уничтожить четыре из них.

Также мы писали, что за прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского района. Во время атаки по с. Одноробовка Золочевской общины погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения.

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