Росія виснажує ППО України: в Повітряних Силах розповіли особливості нічної атаки
Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири російські крилаті ракети (Х-101/Х-55/Х-555) вночі 27 серпня. Їх окупанти випустили з п'яти літаків стратегічної авіації з російського повітряного простору у районі Енгельса.
Про це пише пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.
Ліквідація загрози
Загалом захисники українського неба зафіксували до восьми повітряних цілей.
"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", — додали у повідомленні.
Що відомо про ракетну атаку
У ніч проти неділі, 27 серпня, Росія знову вдалася до атаки на Україну. Так, попередньо ракети типу Х-101/555/55 випустили з Каспію літаки Ту-95МС.
Також вночі 27 серпня пролунали вибухи у західних областях. Так, під обстріл потрапив Івано-Франківськ.
Нагадаємо, протягом 25 серпня російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Харківської області. Ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району, де було поранено 59-річного цивільного чоловіка.