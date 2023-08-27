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Росія виснажує ППО України: в Повітряних Силах розповіли особливості нічної атаки

27 серпня 2023 09:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія виснажує ППО України: в Повітряних Силах розповіли особливості нічної атаки
Момент збиття ракети. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Повітряні Сили ЗСУ знищили чотири російські крилаті ракети (Х-101/Х-55/Х-555) вночі 27 серпня. Їх окупанти випустили з п'яти літаків стратегічної авіації з російського повітряного простору у районі Енгельса. 

Про це пише пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

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Загалом захисники українського неба зафіксували до восьми повітряних цілей. 

"Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей імовірно хибні, інформації про влучання не надходило", — додали у повідомленні.

Інфографіка: Повітряні Сили ЗСУ

Що відомо про ракетну атаку

У ніч проти неділі, 27 серпня, Росія знову вдалася до атаки на Україну. Так, попередньо ракети типу Х-101/555/55 випустили з Каспію літаки Ту-95МС.

Також вночі 27 серпня пролунали вибухи у західних областях. Так, під обстріл потрапив Івано-Франківськ.

Нагадаємо, протягом 25 серпня російські окупанти продовжували вести обстріли цивільного населення Харківської області. Ворог обстріляв с. Подоли Куп'янського району, де було поранено 59-річного цивільного чоловіка.

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