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Россия истощает ПВО Украины: в Воздушных Силах рассказали особенности ночной атаки

27 августа 2023 09:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия истощает ПВО Украины: в Воздушных Силах рассказали особенности ночной атаки
Момент сбивания ракеты. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Воздушные Силы ВСУ уничтожили четыре российские крылатые ракеты (Х-101/Х-55/Х-555) ночью 27 августа. Их оккупанты выпустили из пяти самолетов стратегической авиации из российского воздушного пространства в районе Энгельса.

Об этом пишет пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

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В общей сложности защитники украинского неба зафиксировали до восьми воздушных целей.

"Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели, вероятно, ошибочны, информации о попадании не поступало", добавили в сообщении.

Инфографика: Воздушные Силы ВСУ

Что известно о ракетной атаке

В ночь на воскресенье, 27 августа, Россия снова прибегла к атаке на Украину. Так, предварительно ракеты типа Х-101/555/55 выпустили из Каспия самолеты Ту-95МС.

Также ночью 27 августа раздались взрывы в западных областях. Так, под обстрел попал Ивано-Франковск.

Напомним, в течении 25 августа российские оккупанты продолжали вести обстрелы гражданского населения Харьковской области. Враг обстрелял с. Подолы Купянского района, где был ранен 59-летний гражданский мужчина.

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