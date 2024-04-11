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Нічна атака на Запоріжжя — в ОВА розповіли про наслідки

11 квітня 2024 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака на Запоріжжя — в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки обстрілів Запорізької області. Архівне фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок російської атаки уночі 11 квітня у Запорізькому районі є влучання по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без постраждалих, подробиці ще зʼясовуються.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram. 

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Федоров розповів, що під час масованої ракетної атаки близько о 05:00, ворог спрямував по Запорізькій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації.

"Дві ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні. 

Попередньо, обійшлося без постраждалих, але усі деталі ще уточнюються. 

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Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що окупаційна армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у Харківській, Львівській, Запорізькій та Київській областях.

Лише у Харкові та області загарбники завдали 10 ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив, що є проблеми зі світлом.

електроенергія
Запоріжжя
Запорізька область
обстріли
ракети
енергосистема
війна в Україні

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