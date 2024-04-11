Нічна атака на Запоріжжя — в ОВА розповіли про наслідки
Внаслідок російської атаки уночі 11 квітня у Запорізькому районі є влучання по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Попередньо, обійшлося без постраждалих, подробиці ще зʼясовуються.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Наслідки обстрілу Запорізької області 11 квітня
Федоров розповів, що під час масованої ракетної атаки близько о 05:00, ворог спрямував по Запорізькій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації.
"Дві ракети сили протиповітряної оборони знищили, але, на жаль, є і влучання. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Попередньо, обійшлося без постраждалих, але усі деталі ще уточнюються.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що окупаційна армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у Харківській, Львівській, Запорізькій та Київській областях.
Лише у Харкові та області загарбники завдали 10 ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Очільник ОВА Олег Синєгубов заявив, що є проблеми зі світлом.
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