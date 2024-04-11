Ночная атака на Запорожье — в ОВА рассказали о последствиях
В результате российской атаки ночью 11 апреля в Запорожском районе есть попадание по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших, подробности еще выясняются.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Последствия обстрелов Запорожской области 11 апреля
Федоров рассказал, что во время массированной ракетной атаки около 05:00 враг направил по Запорожской области управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации.
"Две ракеты силы противовоздушной обороны уничтожили, но, к сожалению, есть и попадание. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Предварительно обошлось без пострадавших, но все детали еще уточняются.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что оккупационная армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.
Только в Харькове и области захватчики нанесли 10 ударов по объектам критической инфраструктуры. Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что есть проблемы со светом.
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