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Ночная атака на Запорожье — в ОВА рассказали о последствиях

11 апреля 2024 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака на Запорожье — в ОВА рассказали о последствиях
Последствия обстрела Запорожской области. Архивное фото: t.me/ivan_fedorov_zp
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате российской атаки ночью 11 апреля в Запорожском районе есть попадание по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно обошлось без пострадавших, подробности еще выясняются.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Федоров рассказал, что во время массированной ракетной атаки около 05:00 враг направил по Запорожской области управляемые авиационные ракеты с самолетов тактической авиации.

"Две ракеты силы противовоздушной обороны уничтожили, но, к сожалению, есть и попадание. В Запорожском районе поврежден объект энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Предварительно обошлось без пострадавших, но все детали еще уточняются.

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Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что оккупационная армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.

Только в Харькове и области захватчики нанесли 10 ударов по объектам критической инфраструктуры. Глава ОВА Олег Синегубов заявил, что есть проблемы со светом.

электроэнергия
Запорожье
Запорожская область
обстрелы
ракеты
энергосистема
война в Украине

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