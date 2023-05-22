Ночная атака оккупантов на Украину: сколько целей уничтожила ПВО

Работа украинской системы ПВО. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Сегодня ночью, 22 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Силы ПВО приземлили 20 ударных беспилотников и четыре крылатые ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Захватчики обстреливали военные и инфраструктурные объекты в Днепре. Они осуществляли атаку 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами Shahed-136/131.

В общем враг выпустил:

четыре крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря;

пять крылатых ракет Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из Азовского моря и Курской области;

две баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

пять зенитных управляемых ракет С-300 с оккупированной территории Запорожской области;

20 иранских ударных дронов "Shahed-136/131" с южного и северного направлений.

"В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток" и воздушного командования "Юг" на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа "Shahed", — говорится в сообщении.

В воздушных силах ВСУ добавили, что в конце суток 21 мая в Херсонской области силы ПВО сбили российский истребитель Су-35.

Напомним, сегодня ночью, 22 мая, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела есть раненые.

Также мы писали, что на фоне длительной воздушной тревоги ночью, 22 мая, охватившей всю Украину, в Николаевской области были слышны взрывы. Это произошло после того, как на Днепр выпустили немалый запас ракет.

Добавим, сегодня утром, 22 мая, во Львове раздался взрыв. Российские оккупанты пытались атаковать город беспилотниками типа Shahed.