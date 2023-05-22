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У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки нічного обстрілу

22 травня 2023 07:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки нічного обстрілу
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 22 травня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над нашою областю 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Просто найкращі. Дякую! Проте, на жаль, маємо й "прильоти", — розповів Лисак.

За його словами, у Дніпровському районі внаслідок ракетної атаки поранений 27-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні. 

До того ж пошкоджені декілька будівель рятувального підрозділу. На місці події сталися дві пожежі, які вже ліквідували. Окупанти знищили та пошкодили понад 10 вантажних та легкових автомобілей, стільки ж одиниць спецтехніки — пошкоджені. Побиті також 25 приватних машин та два автобуси. 

Лисак розповів, що влучання сталося й по приватному підприємству у місті Дніпро. Там пошкоджено три будівлі.

"В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БпЛА. Виявили там й уламки ракети. Постраждали сім людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні", — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

Зачепило три приватні будинки та дев'ять багатоквартирних, а також – дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Внаслідок російської атаки пошкоджено шість авто.

Лисак додав, що обстеження території продовжується.

Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу в Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, упродовж минулої доби росіяни завдали шість ракетних та 52 авіаційних удари, також здійснили 65 обстрілів з РСЗВ. Крім того, окупанти завдали масштабного ракетно-авіаційного удару.

Також ми писали, що у неділю, 21 травня, у Харкові пролунало два потужних вибухи

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