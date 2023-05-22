У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки нічного обстрілу
Сьогодні вночі, 22 травня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
"Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над нашою областю 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Просто найкращі. Дякую! Проте, на жаль, маємо й "прильоти", — розповів Лисак.
За його словами, у Дніпровському районі внаслідок ракетної атаки поранений 27-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні.
До того ж пошкоджені декілька будівель рятувального підрозділу. На місці події сталися дві пожежі, які вже ліквідували. Окупанти знищили та пошкодили понад 10 вантажних та легкових автомобілей, стільки ж одиниць спецтехніки — пошкоджені. Побиті також 25 приватних машин та два автобуси.
Лисак розповів, що влучання сталося й по приватному підприємству у місті Дніпро. Там пошкоджено три будівлі.
"В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БпЛА. Виявили там й уламки ракети. Постраждали сім людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні", — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.
Зачепило три приватні будинки та дев'ять багатоквартирних, а також – дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Внаслідок російської атаки пошкоджено шість авто.
Лисак додав, що обстеження території продовжується.
Нагадаємо, упродовж минулої доби росіяни завдали шість ракетних та 52 авіаційних удари, також здійснили 65 обстрілів з РСЗВ. Крім того, окупанти завдали масштабного ракетно-авіаційного удару.
Також ми писали, що у неділю, 21 травня, у Харкові пролунало два потужних вибухи.