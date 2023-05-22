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Генштаб повідомив, скільки обстрілів здійснили росіяни упродовж минулої доби

22 травня 2023 07:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Генштаб повідомив, скільки обстрілів здійснили росіяни упродовж минулої доби
Російські окупанти стріляють із РСЗВ. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж минулої доби росіяни завдали 6 ракетних та 52 авіаційних удари, також здійснили 65 обстрілів з РСЗВ. Крім того, окупанти завдали масштабного ракетно-авіаційного удару.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Деталі

Упродовж доби російські окупанти завдали масового ракетно-авіаційного удару, інформацію щодо якого буде опубліковано після уточнення.

"Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю. Це ще раз підкреслює тактику терору з боку Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі додали, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 22 травня, в Україні оголосили про повітряну тривогу. Також за попередньою інформацією, у Дніпрі пролунало близько 20 вибухів. Крім того, було чути вибухи й на Миколаївщині.

Також ми писали, що голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував нічний обстріл російських окупантів на область. За попередніми даними, було випущено близько 15 ракет, однак точну інформацію нададуть згодом.

Додамо, що восьмий окремий полк спеціального призначення показав як виглядає Бахмут після атак росіян по ньому, які майже не припиняються. Так, на відео не лише видно, що місто розбомблене, у вирвах, а ще й лунають звуки вибухів на фоні.

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