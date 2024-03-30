Окупанти вперше застосували важку авіабомбу ОДАБ-1500 в Україні, — BILD

Вибух внаслідок удару авіабомбою ОДАБ-1500. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти вперше застосували в Україні важку авіабомбу ОДАБ-1500. Вони вдарили нею по селищу Велика Писарівка в Сумській області.

Про це повідомив аналітик BILD Юліан Рьопке у суботу, 30 березня.

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Рьопке розповів, що після удару у небі здійнялася хмара диму заввишки 1 км.

Об'ємно-детонуюча авіаційна бомба (ОДАБ) — це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за десять метрів до влучання в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і запалює її. За словами Рьопке, це називають об'ємним вибухом.

Такий боєприпас має більшу силу ураження, ніж класичний. Раніше російська армія застосовувала ОДАБ, але меншої маси: від 170 до 500 кг.

Використання 1,5-тонної бомби в Сумській області Рьопке називає "новим дном у війні Росії проти українських міст".

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на суботу, 30 березня, атакували Дніпропетровську область. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника спалахнула пожежа на території елеватора.

Також протягом минулої доби, 29 березня, російські окупанти масовано обстріляли Харківську область. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.