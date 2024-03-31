Ночная атака оккупантов — сколько ракет и "шахедов" сбила украинская ПВО

Работа украинской системы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на воскресенье, 31 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Противовоздушной обороне удалось приземлить 18 вражеских целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

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Оккупанты атаковали 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс, 11 ударными беспилотниками типа Shahed, баллистической ракетой "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

"К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — подчеркнул Олещук.

По его словам, в результате противовоздушного боя уничтожено 18 воздушных целей:

девять крылатых ракет Х-101/Х-555;

девять ударных БпЛА Shahed-136/131.

Количество сбитых ракет и БпЛА. Фото: t.me/ComAFUA

Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, 30 марта российские захватчики снова атаковали Харьков. Известно, что они ударили по гражданской инфраструктуре управляемым снарядом.

Также в результате артиллерийского обстрела 30 марта со стороны России погибли двое местных жителей Красногоровки. Также получили повреждения жилые дома.