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Росіяни знову обстріляли Красногорівку з артилерії — є загиблі

30 березня 2024 17:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни знову обстріляли Красногорівку з артилерії — є загиблі
Наслідки обстрілів селища Ямпіль. Ілюстративне фото: radiosvoboda.org
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У результаті артилерійського обстрілу з боку Росії, загинули двоє місцевих мешканців Красногорівки. Також зазнали ушкоджень житлові будинки.

Про це повідомив Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

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Обстріл міста Красногорівки

30-го березня 2024 року російські війська здійснили артилерійський обстріл міста Красногорівка, що в Донецькій області. Найбільше постраждали домівки в приватному секторі.

Загибла внаслідок обстрілу людина. Фото: Донецька обласна прокуратура
Загибла внаслідок обстрілу людина. Фото: Донецька обласна прокуратура

За інформацією відділу інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, внаслідок атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував у своєму будинку. Його 50-річна дочка — госпіталізована.

Потерпіла отримала мінно-вибухові та осколкові поранення. Стан жінки залишається невідомим.

Іншою жертвою військових дій Росії стала літня жінка, в будинок якої влучив снаряд. 70-річна мешканка Красногорівки померла на місці.

У прокуратурі також зазначили, що внаслідок нападу постраждали житлові та господарські будівлі місцевих жителів.

Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот
Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Донецька обласна прокуратура ініціювала досудове розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області.

Раніше ми писали, що ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури на Буковині.

росія
Україна
Донецька область
обстріли

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