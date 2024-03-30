Росіяни знову обстріляли Красногорівку з артилерії — є загиблі

Наслідки обстрілів селища Ямпіль. Ілюстративне фото: radiosvoboda.org

У результаті артилерійського обстрілу з боку Росії, загинули двоє місцевих мешканців Красногорівки. Також зазнали ушкоджень житлові будинки.

Про це повідомив Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

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Обстріл міста Красногорівки

30-го березня 2024 року російські війська здійснили артилерійський обстріл міста Красногорівка, що в Донецькій області. Найбільше постраждали домівки в приватному секторі.

Загибла внаслідок обстрілу людина. Фото: Донецька обласна прокуратура

За інформацією відділу інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, внаслідок атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував у своєму будинку. Його 50-річна дочка — госпіталізована.

Потерпіла отримала мінно-вибухові та осколкові поранення. Стан жінки залишається невідомим.

Іншою жертвою військових дій Росії стала літня жінка, в будинок якої влучив снаряд. 70-річна мешканка Красногорівки померла на місці.

У прокуратурі також зазначили, що внаслідок нападу постраждали житлові та господарські будівлі місцевих жителів.

Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Донецька обласна прокуратура ініціювала досудове розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області.

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