Ночная атака по Украине — сколько дронов и ракет сбила ПВО
Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине в ночь на 14 мая. Враг выпустил 18 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету типа "Искандер".
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.
Результат работы ПВО
"В ночь на 14 мая 2024 года враг атаковал 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма", — написали в Воздушных Силах, говоря об атаке.
Там добавили, что благодаря силам противовоздушной обороны удалось сбить все 18 вражеских "шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.
Напомним, ночью 14 мая взрывы раздавались в Днепре, Умани, а также Харькове. Утром стало известно, что враг нанес удар по Киевскому району Харькова.
К слову, 13 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под ударом врага очутилась ферма в поселке Коротич. В результате этой атаки один гражданский мужчина погиб, а еще три человека получили ранения.
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