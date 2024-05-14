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Ночная атака по Украине — сколько дронов и ракет сбила ПВО

14 мая 2024 07:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ночная атака по Украине — сколько дронов и ракет сбила ПВО
Работа ПВО. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские захватчики нанесли массированный удар по Украине в ночь на 14 мая. Враг выпустил 18 ударных беспилотников и одну баллистическую ракету типа "Искандер".

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

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Результат работы ПВО

"В ночь на 14 мая 2024 года враг атаковал 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма", — написали в Воздушных Силах, говоря об атаке.

Там добавили, что благодаря силам противовоздушной обороны удалось сбить все 18 вражеских "шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.

Работа ПВО 14 мая
Результат работы ПВО. Фото: ПС ВСУ

 

Напомним, ночью 14 мая взрывы раздавались в Днепре, Умани, а также Харькове. Утром стало известно, что враг нанес удар по Киевскому району Харькова.

К слову, 13 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под ударом врага очутилась ферма в поселке Коротич. В результате этой атаки один гражданский мужчина погиб, а еще три человека получили ранения.

война
ВСУ
украинцы
беспилотники
Украина
обстрелы
оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине

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