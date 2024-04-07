Нічна атака "шахедами" — скільки ударних БпЛА знищили Повітряні сили

Робота протиповітряної оборони. Фото: Генштаб ЗСУ

В ніч на 7 квітня 2024 року ворог знову здійснив атаку на Україну, використовуючи ракети та ударні безпілотники. Відомо, що вдалося збити 17 російських дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у неділю, 7 квітня.

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Ворожі сили спробували атакувати Україну за допомогою:

керованої ракети Х-31, запущеної з Луганщини;

балістичної ракети "Іскандер-М" з Криму;

17 ударних дронів типу "Shahed-131/136" з мису Чауда Кримського півострову.

У відповідь, українські оборонні сили задіяли авіацію, зенітні ракетні системи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Успішно відбивши атаку, було знищено всі 17 ворожих дронів у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

"Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом – до перемоги!", — додав Олещук.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, що вночі, 7 квітня, в Україні лунала повітряна тривога, через чергову атаку "шахедів".

Раніше ми писали, що росіяни в суботу, 6 квітня, вчергове вдарили по Харкову, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.