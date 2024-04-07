Нічна атака "шахедами" — скільки ударних БпЛА знищили Повітряні сили
В ніч на 7 квітня 2024 року ворог знову здійснив атаку на Україну, використовуючи ракети та ударні безпілотники. Відомо, що вдалося збити 17 російських дронів.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук у неділю, 7 квітня.
Скільки "шахедів" знищила українська ППО вночі 7 квітня
Ворожі сили спробували атакувати Україну за допомогою:
- керованої ракети Х-31, запущеної з Луганщини;
- балістичної ракети "Іскандер-М" з Криму;
- 17 ударних дронів типу "Shahed-131/136" з мису Чауда Кримського півострову.
У відповідь, українські оборонні сили задіяли авіацію, зенітні ракетні системи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. Успішно відбивши атаку, було знищено всі 17 ворожих дронів у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
"Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом – до перемоги!", — додав Олещук.
Нагадаємо, що вночі, 7 квітня, в Україні лунала повітряна тривога, через чергову атаку "шахедів".
Раніше ми писали, що росіяни в суботу, 6 квітня, вчергове вдарили по Харкову, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.
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