Ночная атака "шахедами" — сколько ударных БПЛА уничтожили Воздушные силы
В ночь на 7 апреля 2024 года враг снова совершил атаку на Украину, используя ракеты и ударные беспилотники. Известно, что удалось сбить 17 российских дронов.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук в воскресенье, 7 апреля.
Сколько "шахедов" уничтожило украинская ПВО ночью 7 апреля
Вражеские силы попытались атаковать Украину с помощью:
- управляемой ракеты Х-31, запущенной из Луганщины;
- баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма;
- 17 ударных дронов типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда Крымского полуострова.
В ответ украинские оборонные силы задействовали авиацию, зенитные ракетные системы, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. Успешно отразив атаку, были уничтожены все 17 вражеских дронов в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
"Спасибо защитникам неба за боевую работу! Итого – к победе!", — добавил Олещук.
Напомним, что ночью, 7 апреля, в Украине звучала воздушная тревога из-за очередной атаки "шахедов".
Ранее мы писали, что россияне в субботу, 6 апреля, в очередной раз ударили по Харькову, в результате чего погибли и пострадали.
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