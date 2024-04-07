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Ночная атака "шахедами" — сколько ударных БПЛА уничтожили Воздушные силы

7 апреля 2024 08:49
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Бригадир София
редактор
Ночная атака "шахедами" — сколько ударных БПЛА уничтожили Воздушные силы
Работа противовоздушной обороны. Фото: Генштаб ВСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 7 апреля 2024 года враг снова совершил атаку на Украину, используя ракеты и ударные беспилотники. Известно, что удалось сбить 17 российских дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук в воскресенье, 7 апреля.

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Вражеские силы попытались атаковать Украину с помощью:

  • управляемой ракеты Х-31, запущенной из Луганщины;
  • баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма;
  • 17 ударных дронов типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда Крымского полуострова.

В ответ украинские оборонные силы задействовали авиацию, зенитные ракетные системы, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. Успешно отразив атаку, были уничтожены все 17 вражеских дронов в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

"Спасибо защитникам неба за боевую работу! Итого – к победе!", — добавил Олещук.

Скриншот сообщения Воздушных сил
Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, что ночью, 7 апреля, в Украине звучала воздушная тревога из-за очередной атаки "шахедов".

Ранее мы писали, что россияне в субботу, 6 апреля, в очередной раз ударили по Харькову, в результате чего погибли и пострадали.

ВСУ
Украина
ПВО
дрон Шахид-136
беспилотник
Воздушные Силы ВСУ

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