Повітряна тривога в Україні зараз, 11 квітня. Які області опинилися в небезпеці через атаку "Шахедів".

Атака ворожих БпЛА. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Повітряну тривогу в Україні зараз, у четвер 11 квітня, оголошено у чотирьох областях. Під загрозою опинилися Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська та Донецька області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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О 23:05 військові повідомили, що ударні БпЛА в Херсонській області рухаються в напрямку Миколаївщини, тримаючи північно-західний курс.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

О 23:33 стало відомо, що БпЛА з Миколаївщини рухаються в напрямку Кіровоградщини північно-західним курсом, а декілька нових груп БпЛА летять із Херсонщини в напрямку Миколаївщини.

О 23:42 зафіксували нову групу ударних безпілотників в Херсонській області. Дрони летять у напрямку Миколаївщини, тримаючи північно-західний курс.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, уночі 11 квітня російські окупанти нанесли черговий масований удар по Україні. У чотирьох областях є пошкодження енергооб'єктів.

А вдень 11 квітня пролунали вибухи в Сумах. Перед цим у Повітряних Силах ЗС України попереджали про загрозу застосування авіабомб.