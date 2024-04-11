Воздушная тревога в Украине сейчас, 11 апреля. Какие области оказались в опасности из-за атаки "Шахедов".

Атака вражеских БпЛА. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Воздушная тревога в Украине сейчас, в четверг 11 апреля, объявлена в четырех областях. Под угрозой оказались Херсонская, Николаевская, Кировоградская и Донецкая области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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В 23:05 военные сообщили, что ударные БпЛА в Херсонской области движутся в направлении Николаевской области, держа северо-западный курс.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

В 23:33 стало известно, что БпЛА из Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области по северо-западному курсу, а несколько новых групп БпЛА летят из Херсонской области в направлении Николаевской области.

В 23:42 зафиксировали новую группу ударных беспилотников в Херсонской области. Дроны летят в направлении Николаевской области, держа северо-западный курс.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, ночью 11 апреля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В четырех областях есть повреждения энергообъектов.

А днем 11 апреля раздались взрывы в Сумах. Перед этим в Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения авиабомб.