Воздушная тревога в Украине сейчас, 11 апреля. Какие области оказались в опасности из-за атаки "Шахедов".

Ночная атака "Шахедов" — какие области Украины в опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас, в четверг 11 апреля, объявлена в четырех областях. Под угрозой оказались Херсонская, Николаевская, Кировоградская и Донецкая области.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
В 23:05 военные сообщили, что ударные БпЛА в Херсонской области движутся в направлении Николаевской области, держа северо-западный курс.
В 23:33 стало известно, что БпЛА из Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области по северо-западному курсу, а несколько новых групп БпЛА летят из Херсонской области в направлении Николаевской области.
В 23:42 зафиксировали новую группу ударных беспилотников в Херсонской области. Дроны летят в направлении Николаевской области, держа северо-западный курс.
Напомним, ночью 11 апреля российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В четырех областях есть повреждения энергообъектов.
А днем 11 апреля раздались взрывы в Сумах. Перед этим в Воздушных Силах ВС Украины предупреждали об угрозе применения авиабомб.
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