Атака дронів на Москву: в опозиції розповіли про цілі

Атака БпЛА до Москви, 24 липня. Фото: РосЗМІ

БпЛА, які атакували Москву в ніч проти понеділка 24 липня, цілилися безпосередньо по російському Міністерству оборони. Ці об'єкти розташовані в центрі Москви. Самі БпЛА запускалися з Росії місцевими партизанами.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав адвокат, радник з питань комунікації російської опозиції та Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

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Олексій Барановський. Фото: FB/Олексій Барановський

"Насправді це не міністерство оборони, а міністерство атаки. Загалом безпілотники запускалися з території Росії партизанськими осередками. Провести такого роду заходи з-за кордону неможливо. Вони не долетять. Схожа атака була на Кремль. Влучання є, але поки незрозуміло, наскільки серйозно. Атаки будуть продовжуватися далі", — уточнив Барановський.

За його словами, однією з цілей атаки було показати, що нічого без покаранння для Росії, яка розпочала війну проти України, не буде. Також Барановський визнав, що поки партизанським силам не вистачає потужностей та можливостей для проведення масштабніших акцій, але опір зростатиме.

Нагадаємо, за словами журналіста-розслідувача Христо Грозєва, у Москві під час атаки один із дронів упав навпроти штаб-квартири ГРУ, що займається кібернаступом. Також там розташований військовий університет.