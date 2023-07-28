Ночной "хлопок" в Москве: что известно об атаке дронами

Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: google.com

В ночь с 27 на 28 июля в Москве раздались взрывы. Очередной "хлопок" местные власти приписывают украинской стороне.

Об этом пишет Радио Свобода.

Читайте также:

Атака Москвы беспилотниками ночью 28 июля

В Москве уже не впервые за июль раздался "хлопок". Этой ночью российскую столицу снова атаковали БПЛА. Однако, как сообщают местные власти, дрон сбили.

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, сбитого силами Минобороны. Разрушений и пострадавших нет", — об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Прокомментировали сбитие дрона и в Минобороны РФ. Там атаку дронами назвали "террористической".

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом объектами на территории Московской области", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях мы писали, что в Москве беспилотник врезался в дом.

Также оказалось, что система ПВО на крыше Минобороны РФ не смогла сбить беспилотника.

К тому же на РосТВ запретили рассказывать об атаке беспилотников на Москву.