Нічна ракетна атака на Україну — карта руху повітряних цілей

Крилата ракета. Фото: echo24.cz

У ніч на 6 квітня Росія здійснила ракетну атаку по Україн. Відомо, що сили РФ використали крилаті ракети типу Х-101/555 та ударні безпілотники.

Про це повідомив Telegram-канал Tracking у суботу, 6 квітня.

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Хронологія подій

О 01:00 з авіабази "Оленья" піднялися в повітря два літаки Ту-95МС, які направилися на південний схід.

Також відомо, що вночі з порту Новоросійськ вийшов на морський похід підводний човен класу "Варшавянка". Він міг бути оснащеним до чотирьох крилатих ракет морського базування.

Близько 03:50 два Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з району міста Енгельс, що в Саратовській області.

Що використовував ворог під час ракетної атаки 6 квітня

Загалом у нападі було використано:

дві крилаті ракети Х-101/555;

одна крилата ракета морського базування "Калібр";

тридцять два безпілотники "Shahed".

Скільки повітряних цілей збило українське ППО

Завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони та інших складових ЗСУ, було знищено:

дві крилаті ракети Х-101/555;

одна крилата ракета морського базування "Калібр";

двадцять вісім безпілотників "Shahed".

Як рухалися повітряні цілі

Ракети змінювали траєкторію польоту на шляху до Києва, щоб ускладнити завдання для систем протиповітряної оборони.

Карта руху повітряних цілей вночі 06.04.2024. Фото: Telegram-канал Tracking

Нагадаємо, що Прокудін розповів про наслідки ударів по Херсонщині.

Раніше ми писали, що у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки.