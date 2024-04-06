Нічна ракетна атака на Україну — карта руху повітряних цілей
У ніч на 6 квітня Росія здійснила ракетну атаку по Україн. Відомо, що сили РФ використали крилаті ракети типу Х-101/555 та ударні безпілотники.
Про це повідомив Telegram-канал Tracking у суботу, 6 квітня.
Хронологія подій
О 01:00 з авіабази "Оленья" піднялися в повітря два літаки Ту-95МС, які направилися на південний схід.
Також відомо, що вночі з порту Новоросійськ вийшов на морський похід підводний човен класу "Варшавянка". Він міг бути оснащеним до чотирьох крилатих ракет морського базування.
Близько 03:50 два Ту-95МС здійснили запуск крилатих ракет з району міста Енгельс, що в Саратовській області.
Що використовував ворог під час ракетної атаки 6 квітня
Загалом у нападі було використано:
- дві крилаті ракети Х-101/555;
- одна крилата ракета морського базування "Калібр";
- тридцять два безпілотники "Shahed".
Скільки повітряних цілей збило українське ППО
Завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони та інших складових ЗСУ, було знищено:
- дві крилаті ракети Х-101/555;
- одна крилата ракета морського базування "Калібр";
- двадцять вісім безпілотників "Shahed".
Як рухалися повітряні цілі
Ракети змінювали траєкторію польоту на шляху до Києва, щоб ускладнити завдання для систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що Прокудін розповів про наслідки ударів по Херсонщині.
Раніше ми писали, що у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки.
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