Ночная ракетная атака на Украину — карта движения воздушных целей

Крылатая ракета. Фото: echo24.cz

В ночь на 6 апреля Россия совершила ракетную атаку по Украине. Известно, что силы РФ использовали крылатые ракеты Х-101/555 и ударные беспилотники.

Об этом сообщил Telegram-канал Tracking в субботу, 6 апреля.

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Хронология событий

В 01:00 с авиабазы "Оленья" поднялись в воздух два самолета Ту-95МС, направившихся на юго-восток.

Также известно, что ночью из порта Новороссийск вышла на морской поход подлодка класса "Варшавянка". Он может быть оснащён до четырех крылатых ракет морского базирования.

Около 03:50 два Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет из района города Энгельс в Саратовской области.

Что использовал враг во время ракетной атаки 6 апреля

В нападении было использовано:

две крылатые ракеты Х-101/555;

одна крылатая ракета морского базирования "Калибр";

тридцать два беспилотника "Shahed".

Сколько воздушных целей сбило украинское ПВО

Благодаря эффективной работе противовоздушной обороны и других составляющих ВСУ было уничтожено:

две крылатые ракеты Х-101/555;

одна крылатая ракета морского базирования "Калибр";

двадцать восемь беспилотников "Shahed".

Как двигались воздушные цели

Ракеты меняли траекторию полета по пути в Киев, чтобы усложнить задачи для систем противовоздушной обороны.

Карта движения воздушных целей ночью 06.04.2024г. Фото: Telegram-канал Tracking

Напомним, что Прокудин рассказал о последствиях ударов по Херсонщине.

Ранее мы писали, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате ночной атаки.