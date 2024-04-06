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Ночная ракетная атака на Украину — карта движения воздушных целей

6 апреля 2024 11:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Ночная ракетная атака на Украину — карта движения воздушных целей
Крылатая ракета. Фото: echo24.cz
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 6 апреля Россия совершила ракетную атаку по Украине. Известно, что силы РФ использовали крылатые ракеты Х-101/555 и ударные беспилотники.

Об этом сообщил Telegram-канал Tracking в субботу, 6 апреля.

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Хронология событий

В 01:00 с авиабазы "Оленья" поднялись в воздух два самолета Ту-95МС, направившихся на юго-восток.

Также известно, что ночью из порта Новороссийск вышла на морской поход подлодка класса "Варшавянка". Он может быть оснащён до четырех крылатых ракет морского базирования.

Около 03:50 два Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет из района города Энгельс в Саратовской области.

Что использовал враг во время ракетной атаки 6 апреля

В нападении было использовано:

  • две крылатые ракеты Х-101/555;
  • одна крылатая ракета морского базирования "Калибр";
  • тридцать два беспилотника "Shahed".

Сколько воздушных целей сбило украинское ПВО

Благодаря эффективной работе противовоздушной обороны и других составляющих ВСУ было уничтожено:

  • две крылатые ракеты Х-101/555;
  • одна крылатая ракета морского базирования "Калибр";
  • двадцать восемь беспилотников "Shahed".

Как двигались воздушные цели

Ракеты меняли траекторию полета по пути в Киев, чтобы усложнить задачи для систем противовоздушной обороны.

Карта движения воздушных целей ночью 06.04.2024г. Фото: Telegram-канал Tracking
Карта движения воздушных целей ночью 06.04.2024г. Фото: Telegram-канал Tracking

Напомним, что Прокудин рассказал о последствиях ударов по Херсонщине.

Ранее мы писали, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате ночной атаки.

россия
беспилотники
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ПВО
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