Ночная ракетная атака на Украину — карта движения воздушных целей
В ночь на 6 апреля Россия совершила ракетную атаку по Украине. Известно, что силы РФ использовали крылатые ракеты Х-101/555 и ударные беспилотники.
Об этом сообщил Telegram-канал Tracking в субботу, 6 апреля.
Хронология событий
В 01:00 с авиабазы "Оленья" поднялись в воздух два самолета Ту-95МС, направившихся на юго-восток.
Также известно, что ночью из порта Новороссийск вышла на морской поход подлодка класса "Варшавянка". Он может быть оснащён до четырех крылатых ракет морского базирования.
Около 03:50 два Ту-95МС осуществили запуск крылатых ракет из района города Энгельс в Саратовской области.
Что использовал враг во время ракетной атаки 6 апреля
В нападении было использовано:
- две крылатые ракеты Х-101/555;
- одна крылатая ракета морского базирования "Калибр";
- тридцать два беспилотника "Shahed".
Сколько воздушных целей сбило украинское ПВО
Благодаря эффективной работе противовоздушной обороны и других составляющих ВСУ было уничтожено:
- две крылатые ракеты Х-101/555;
- одна крылатая ракета морского базирования "Калибр";
- двадцать восемь беспилотников "Shahed".
Как двигались воздушные цели
Ракеты меняли траекторию полета по пути в Киев, чтобы усложнить задачи для систем противовоздушной обороны.
Напомним, что Прокудин рассказал о последствиях ударов по Херсонщине.
Ранее мы писали, что в Харькове возросло количество пострадавших в результате ночной атаки.
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