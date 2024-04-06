Постраждали цивільні об'єкти — Прокудін розповів про наслідки ударів по Херсонщині

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області російські загарбники влучили в агропромислове підприємство, церкву і аптеку. Також було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок та два приватних будинки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, 6 квітня.

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Наслідки удару по Херсонщині

За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів, зокрема Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Одрадокам'янку, Качкарівку, Інженерне і Херсон.

Внаслідок цих ударів було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і два приватні будинки. Також було зафіксовано влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку і приватні автомобілі.

Через російську агресію восьмеро людей дістали поранення.

Прокудін також зазначив, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині сім дронів-камікадзе типу Shahed-131/136.

"Є влучання в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована", — повідомив очільник ОВА.

Раніше ми повідомляли, що в селі Михайлівка, що належить до Бериславського району Херсонської області, стався обстріл. Внаслідок влучання у житловий будинок померла жінка.

Також 27 березня вранці в Херсоні було чутно вибухи. Один з них пошкодив офісну будівлю в центрі міста, а також вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідньому будинку.