Постраждали цивільні об'єкти — Прокудін розповів про наслідки ударів по Херсонщині
У Херсонській області російські загарбники влучили в агропромислове підприємство, церкву і аптеку. Також було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок та два приватних будинки.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, 6 квітня.
Наслідки удару по Херсонщині
За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів, зокрема Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Одрадокам'янку, Качкарівку, Інженерне і Херсон.
Внаслідок цих ударів було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок і два приватні будинки. Також було зафіксовано влучання в адмінбудівлю, церкву, аптечний заклад, сільгосптехніку і приватні автомобілі.
Через російську агресію восьмеро людей дістали поранення.
Прокудін також зазначив, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили на Херсонщині сім дронів-камікадзе типу Shahed-131/136.
"Є влучання в агропромислове підприємство. Там спалахнула пожежа, яка була оперативно ліквідована", — повідомив очільник ОВА.
Раніше ми повідомляли, що в селі Михайлівка, що належить до Бериславського району Херсонської області, стався обстріл. Внаслідок влучання у житловий будинок померла жінка.
Також 27 березня вранці в Херсоні було чутно вибухи. Один з них пошкодив офісну будівлю в центрі міста, а також вибухова хвиля пошкодила вікна в сусідньому будинку.
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