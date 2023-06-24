Нічна ракетно-дронова атака та ситуація на фронті: зведення Генштабу
Російські окупаційні війська завдали ракетно-дронового удару по території України. Сили ППО знищили усі крилаті ракети та майже всі дрони-камікадзе.
Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Повітряна атака на Україну
Протягом минулої доби, 23 червня, російські окупанти завдали потужного удару по території України.
Було запущено:
- 14 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- три дрони Shahed-136/131;
- чотири зенітні керовані ракети С-300 (по Запоріжжю).
Успіх української ППО
Сили протиповітряної оборони збили усі 14 крилатих ракет та два з трьох ударних дрони-камікадзе.
Крім того, були знищені:
- гелікоптер Ка-52;
- сім розвідувальних безпілотників.
Наступ на фронті
Протягом доби російські окупанти намагалися наступати на трьох напрямках — Авдіївському, Лиманському та Мар’їнському.
Загалом за день було зафіксовано понад 28 бойових зіткнень.
Це дещо менше, ніж було в попередні дні, коли доходило до 40-50 зіткнень. Також уперше за останні дні не зафіксовано наступальної активності на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, що станом на 23 червня Сили оборони України знищили понад 223 тисячі російських окупантів.