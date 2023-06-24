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Нічна ракетно-дронова атака та ситуація на фронті: зведення Генштабу

24 червня 2023 07:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Нічна ракетно-дронова атака та ситуація на фронті: зведення Генштабу
Українська армія тримає удар на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська завдали ракетно-дронового удару по території України. Сили ППО знищили усі крилаті ракети та майже всі дрони-камікадзе.

Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Протягом минулої доби, 23 червня, російські окупанти завдали потужного удару по території України.

Українська артилерія на фронті
Українська артилерія на фронті
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Було запущено:

  • 14 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • три дрони Shahed-136/131;
  • чотири зенітні керовані ракети С-300 (по Запоріжжю).

Успіх української ППО

Сили протиповітряної оборони збили усі 14 крилатих ракет та два з трьох ударних дрони-камікадзе.

Українські військові
Українські військові
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Крім того, були знищені:

  • гелікоптер Ка-52;
  • сім розвідувальних безпілотників.

Наступ на фронті

Протягом доби російські окупанти намагалися наступати на трьох напрямках — Авдіївському, Лиманському та Мар’їнському.

Українська армія
Українська армія
Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Загалом за день було зафіксовано понад 28 бойових зіткнень.

Це дещо менше, ніж було в попередні дні, коли доходило до 40-50 зіткнень. Також уперше за останні дні не зафіксовано наступальної активності на Бахмутському напрямку.

Ранкове зведення Генштабу 24 червня 2023 року
Ранкове зведення Генштабу 24 червня 2023 року

Нагадаємо, що станом на 23 червня Сили оборони України знищили понад 223 тисячі російських окупантів.

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