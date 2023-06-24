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Ночная ракетно-дроновая атака и ситуация на фронте: сводка Генштаба

24 июня 2023 07:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ночная ракетно-дроновая атака и ситуация на фронте: сводка Генштаба
Украинская армия держит удар на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновый удар по территории Украины. Силы ПВО уничтожили все крылатые ракеты и почти все дроны-камикадзе.

Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За прошедшие сутки, 23 июня, российские оккупанты нанесли мощный удар по территории Украины.

Украинская артиллерия на фронте
Украинская артиллерия на фронте
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Было запущено:

  • 14 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • три дрона Shahed-136/131;
  • четыре зенитных управляемых ракеты С-300 (по Запорожью).

Успех украинского ПВО

Силы противовоздушной обороны сбили все 14 крылатых ракет и две из трех ударных дроны-камикадзе.

Украинские военные
Украинские военные
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Кроме того, были уничтожены:

  • вертолет Ка-52;
  • семь разведывательных беспилотников.

Наступление на фронте

В течение суток российские оккупанты пытались наступать на трех направлениях — Авдеевском, Лиманском и Марьинском.

Украинская армия
Украинская армия
Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Всего за день было зафиксировано более 28 боевых столкновений.

Это несколько меньше, чем было в предыдущие дни, когда доходило до 40-50 столкновений. Также впервые за последние дни не зафиксирована наступательная активность на Бахмутском направлении.

Утренняя сводка Генштаба 24 июня 2023 года
Утренняя сводка Генштаба 24 июня 2023 года

Напомним, что по состоянию на 23 июня Силы обороны Украины уничтожили более 223 тысяч российских оккупантов.

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