Ночная ракетно-дроновая атака и ситуация на фронте: сводка Генштаба
Российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновый удар по территории Украины. Силы ПВО уничтожили все крылатые ракеты и почти все дроны-камикадзе.
Об этом в утренней сводке сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Воздушная атака на Украину
За прошедшие сутки, 23 июня, российские оккупанты нанесли мощный удар по территории Украины.
Было запущено:
- 14 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- три дрона Shahed-136/131;
- четыре зенитных управляемых ракеты С-300 (по Запорожью).
Успех украинского ПВО
Силы противовоздушной обороны сбили все 14 крылатых ракет и две из трех ударных дроны-камикадзе.
Кроме того, были уничтожены:
- вертолет Ка-52;
- семь разведывательных беспилотников.
Наступление на фронте
В течение суток российские оккупанты пытались наступать на трех направлениях — Авдеевском, Лиманском и Марьинском.
Всего за день было зафиксировано более 28 боевых столкновений.
Это несколько меньше, чем было в предыдущие дни, когда доходило до 40-50 столкновений. Также впервые за последние дни не зафиксирована наступательная активность на Бахмутском направлении.
Напомним, что по состоянию на 23 июня Силы обороны Украины уничтожили более 223 тысяч российских оккупантов.