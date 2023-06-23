Втрати Росії на 23 червня: вражаюча статистика Генштабу

Український танк на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 650 осіб. Крім того, загарбники втратили рекордну кількість артилерійських систем.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 22 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 650 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 15 бронемашин та 44 артилерійські системи. Така кількість знищених артсистем армії РФ є рекордною за увесь час повномасштабної війни.

Загальні втрати російської армії за увесь час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано;

танків — 4 017 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 798 (+15) од.;

артилерійських систем — 3 985 (+44) од.;

РСЗВ — 617 (+0) од.;

засобів ППО — 379 (+3) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 307 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 447 (+9) од.;

крилатих ракет — 1 214 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 708 (+30) од.;

спеціальної техніки — 545 (+6) од.

Втрати російської армії на 23 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн на сайтах Deepstate та Liveuamap.