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Втрати Росії на 23 червня: вражаюча статистика Генштабу

23 червня 2023 08:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 23 червня: вражаюча статистика Генштабу
Український танк на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 650 осіб. Крім того, загарбники втратили рекордну кількість артилерійських систем.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані окупанти

За 22 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 650 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 15 бронемашин та 44 артилерійські системи. Така кількість знищених артсистем армії РФ є рекордною за увесь час повномасштабної війни.

Загальні втрати російської армії за увесь час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 223 330 (+680) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 017 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 798 (+15) од.;
  • артилерійських систем — 3 985 (+44) од.;
  • РСЗВ — 617 (+0) од.;
  • засобів ППО — 379 (+3) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 307 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 447 (+9) од.;
  • крилатих ракет — 1 214 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 708 (+30) од.;
  • спеціальної техніки — 545 (+6) од.
Втрати російської армії на 23 червня 2023 року
Втрати російської армії на 23 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн на сайтах Deepstate та Liveuamap.

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