Нічні вибухи на Вінничині — ворог атакував приватний будинок

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські загарбники атакували Вінничину дронами уночі, 29 березня. Внаслідок вибуху пошкоджений приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

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Наслідки обстрілу Вінничини

Зазначається, що ворожий безпілотник впав та здетонував поблизу житлового будинку в селі Северинівка Жмеринського району.

Через вибух у помешканні повилітали шибки, пошкоджений гараж, паркан та газова труба. Пожежі вдалося запобігти.

На щастя, мешканці будинку не постраждали. Однак, з власником домоволодіння та його сином на місці працював психолог ДСНС.

Зрештою, без електроенергії у цьому населеному пункті залишаються 17 будинків.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Скриншот посту ДСНС

Нагадаємо, РФ завдала потужного комбінованого удару по Україні у ніч проти 29 березня, випустивши 99 повітряних цілей. Сили ППО знищили 84 з них.

Зокрема, під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.