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Нічні вибухи на Вінничині — ворог атакував приватний будинок

29 березня 2024 09:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Нічні вибухи на Вінничині — ворог атакував приватний будинок
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники атакували Вінничину дронами уночі, 29 березня. Внаслідок вибуху пошкоджений приватний будинок. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав. 

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. 

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Наслідки обстрілу Вінничини 

Зазначається, що ворожий безпілотник впав та здетонував поблизу житлового будинку в селі Северинівка Жмеринського району. 

Через вибух у помешканні повилітали шибки, пошкоджений гараж, паркан та газова труба. Пожежі вдалося запобігти. 

На щастя, мешканці будинку не постраждали. Однак, з  власником домоволодіння та його сином на місці працював психолог ДСНС.

Зрештою, без електроенергії у цьому населеному пункті залишаються 17 будинків.

Обстріл Вінничини
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Обстріл Вінничини
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Обстріл Вінничини
Скриншот посту ДСНС

Нагадаємо, РФ завдала  потужного комбінованого удару по Україні у ніч проти 29 березня, випустивши 99 повітряних цілей. Сили ППО знищили 84 з них. 

Зокрема, під прицілом ворога опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а саме три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.

війна
українці
росіяни
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ракета
війна в Україні

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