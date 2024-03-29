Ночные взрывы в Винницкой области — враг атаковал частный дом
Российские захватчики атаковали Винничину дронами ночью, 29 марта. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Последствия обстрела Винницкой области
Вражеский беспилотник упал и сдетонировал вблизи жилого дома в селе Севериновка Жмеринского района.
Из-за взрыва в доме вылетели стекла, поврежденный гараж, забор и газовая труба. Пожар удалось предотвратить.
К счастью, жильцы дома не пострадали. Однако с владельцем домовладения и его сыном на месте работал психолог ГСЧС.
В конце концов без электроэнергии в этом населенном пункте остаются 17 домов.
Напомним, РФ нанесла мощный комбинированный удар по Украине в ночь на 29 марта, выпустив 99 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 84 из них.
В частности, под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.
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