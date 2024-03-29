Ночные взрывы в Винницкой области — враг атаковал частный дом

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские захватчики атаковали Винничину дронами ночью, 29 марта. В результате взрыва поврежден частный дом. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

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Вражеский беспилотник упал и сдетонировал вблизи жилого дома в селе Севериновка Жмеринского района.

Из-за взрыва в доме вылетели стекла, поврежденный гараж, забор и газовая труба. Пожар удалось предотвратить.

К счастью, жильцы дома не пострадали. Однако с владельцем домовладения и его сыном на месте работал психолог ГСЧС.

В конце концов без электроэнергии в этом населенном пункте остаются 17 домов.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, РФ нанесла мощный комбинированный удар по Украине в ночь на 29 марта, выпустив 99 воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 84 из них.

В частности, под прицелом врага оказались объекты критической инфраструктуры, а именно три теплоэлектростанции ДТЭК. Кроме значительных повреждений, известно об одном травмированном в результате атаки России.