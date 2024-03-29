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Нічна атака по Україні — скільки ворожих цілей знищили Повітряні сили

29 березня 2024 08:41
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Нічна атака по Україні — скільки ворожих цілей знищили Повітряні сили
Робота ППО вночі. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти завдали потужного комбінованого удару по Україні у ніч проти 29 березня, випустивши 99 повітряних цілей. Загарбники намагались вдарити по об’єктах паливно-енергетичного сектору нашої країни.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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Олещук розповів, що цієї ночі ворог завдав потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні БпЛА. Загалом росіяни випустили 99 повітряних цілей, серед яких:

  • 60 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область — РФ);
  • три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (із трьох винищувачів МіГ-31К — Рязанська область);
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" (з території тимчасово окупованого Криму);
  • дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 — Бєлгородська область);
  • чотири крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область);
  • 21 крилата ракета Х-101/Х-555 (з одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС — Енгельс).

Скільки ворожих цілей знищила ППО

"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі: 

  • 58 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131";
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • п'ять керованих авіаційних ракет Х-59;
  • чотири крилаті ракети "Іскандер-К".
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Кількість знищених повітряних цілей РФ вночі 29 березня. Фото: ПС
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Скриншот допису Миколи Олещука

Масований обстріл України 29 березня

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога в Україні тривала понад шість годин. Окупанти завдали удару "шахедами" та різними видами ракет.

Вибухи лунали в Дніпрі та області. Там загарбники "полювали" на критичну інфраструктуру. Частина жителів Кам'янського залишилась без світла. Поранений один чоловік, який перебуває у важкому стані. 

Крім того, вибухи лунали на Хмельниччині, яка опинилась під прицілом ворожих дронів, Львівщині та Франківщині 

обстріли
ППО
ракети
дрони
енергосистема
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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