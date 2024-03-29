Росія завдала удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, є поранений

Пожежа на ТЕС внаслідок атаки РФ. Ілюстративне фото: Суспільне

Росія вкотре за останні тижні здійснила масовану атаку по українській енергетиці. Під прицілом ворога в ніч проти п'ятниці, 29 березня опинилися об'єкти критичної інфраструктури, зокрема три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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Атака на три теплоелектростанції ДТЕК 29 березня

У ДТЕК повідомили, що Росія завдала удару по трьох ТЕЦ. В результаті атаки серйозних пошкоджень зазнало обладнання станцій. Енергетики одразу після завершення загрози з повітря почали оперативно усувати наслідки.

"За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Компанія нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення загарбники понад 160 разів обстріляв ТЕС ДТЕК.

Скриншот допису ДТЕК

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що 29 березня, окупанти атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.

Також ми писали, що під час масованої комбінованої атаки росіяни вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.