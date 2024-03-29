Росія завдала удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, є поранений
Росія вкотре за останні тижні здійснила масовану атаку по українській енергетиці. Під прицілом ворога в ніч проти п'ятниці, 29 березня опинилися об'єкти критичної інфраструктури, зокрема три теплоелектростанції ДТЕК. Окрім значних ушкоджень, відомо про одного травмованого внаслідок атаки Росії.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.
Атака на три теплоелектростанції ДТЕК 29 березня
У ДТЕК повідомили, що Росія завдала удару по трьох ТЕЦ. В результаті атаки серйозних пошкоджень зазнало обладнання станцій. Енергетики одразу після завершення загрози з повітря почали оперативно усувати наслідки.
"За попередньою інформацією, поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Компанія нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення загарбники понад 160 разів обстріляв ТЕС ДТЕК.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко вказав, що 29 березня, окупанти атакували енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях.
Також ми писали, що під час масованої комбінованої атаки росіяни вкотре вдарили по енергетичних об'єктах України. Наразі у двох областях країни діють відключення світла.
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