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Нічний удар по Умані: наслідки ворожих обстрілів. Фоторепортаж

28 квітня 2023 11:19
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Ракетна атака по Умані (фото)
Ракетна атака 28 квітня 2023 року, Умань, Черкаська область. Фото: REUTERS/Carlos Barria
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

Вночі 28 квітня країна-терористка РФ завдала удару по кількох містах України. Від російських ракет постраждало й місто Умань. Росіяни поцілили крилатими ракетами у багатоповерхівку. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих людей, серед них — маленька дитина, ще близько 17 — поранені. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Новини.LIVE зібрав фото наслідків удару по багатоповерхівці в Умані.

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Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Sergiy Karazy
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria 
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria 
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. На жаль, кількість загаблих зростає. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетна атака Умань
Наслідки ракетного удару в Умані. Фото: REUTERS/Carlos Barria

 

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

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