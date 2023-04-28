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Ночной удар по Умани: последствия вражеских обстрелов. Фоторепортаж

28 апреля 2023 11:19
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Ракетная атака по Умани (фото)
Ракетная атака 28 апреля 2023, Умань, Черкасская область. Фото: REUTERS/Carlos Barria
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Ночью 28 апреля страна-террористка РФ нанесла удар по нескольким городам Украины. От российских ракет пострадал и город Умань. Россияне попали крылатыми ракетами в многоэтажку. По состоянию на данный момент известно о десяти погибших людях, среди них маленький ребенок, еще около 17 ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Новини.LIVE собрали фото последствий удара по многоэтажке в Умани.

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Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Sergiy Karazy
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. К сожалению, количество потухших растет. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Ракетная атака Умань
Последствия ракетных ударов в Умани. Фото: REUTERS/Carlos Barria

 

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

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