Ракетная атака по Умани (фото)

Ночной удар по Умани: последствия вражеских обстрелов. Фоторепортаж
Ночью 28 апреля страна-террористка РФ нанесла удар по нескольким городам Украины. От российских ракет пострадал и город Умань. Россияне попали крылатыми ракетами в многоэтажку. По состоянию на данный момент известно о десяти погибших людях, среди них маленький ребенок, еще около 17 ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Новини.LIVE собрали фото последствий удара по многоэтажке в Умани.
Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.