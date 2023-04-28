Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Нічний удар по Умані: зросла кількість жертв, серед загиблих — маленька дитина arrow

Нічний удар по Умані: зросла кількість жертв, серед загиблих — маленька дитина

28 квітня 2023 09:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Нічний удар по Умані: зросла кількість жертв, серед загиблих — маленька дитина
Рятувальна операція на місці влучання російської ракети. Фото: Telegram Ігоря Табуреця
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Умані продовжує зростати кількість жертв нічного російського обстрілу. Шестеро людей загинули, дев’ять місцевих мешканців перебувають у лікарні.

Про це повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Читайте також:

Загиблі в Умані

За інформацією голови ОВА, станом на 9:02 в Умані від влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку загинуло шестеро осіб.

Обстріляний росіянами будинок в Умані
Обстріляний росіянами будинок в Умані
Фото: Telegram голови Черкаської ОВА

У соцмережах та месенджерах повідомляють про те, що серед загиблих є маленька дитина, віком 3-4 роки.

В Умані, за неофіційною інформацією, загинула дитина
В Умані, за неофіційною інформацією, загинула дитина
Фото: соцмережі

Постраждалі мирні жителі

Дев’ять осіб, як постраждали від наслідків удару росіян, перебувають у місцеві лікарні.

Рятувальна операція триває, зазначив Ігор Табурець.

Рятувальна операція в Умані
Рятувальна операція в Умані
Фото: Telegram голови Черкаської ОВА

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

За першими даними, в Умані постраждало п’ятеро осіб. Втім, надалі кількість поранених і жертв почала збільшуватися. Так, на 7:17 було відомо уже про трьох загиблих уманцях.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB