Нічний удар по Умані: зросла кількість жертв, серед загиблих — маленька дитина
В Умані продовжує зростати кількість жертв нічного російського обстрілу. Шестеро людей загинули, дев’ять місцевих мешканців перебувають у лікарні.
Про це повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Загиблі в Умані
За інформацією голови ОВА, станом на 9:02 в Умані від влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку загинуло шестеро осіб.
У соцмережах та месенджерах повідомляють про те, що серед загиблих є маленька дитина, віком 3-4 роки.
Постраждалі мирні жителі
Дев’ять осіб, як постраждали від наслідків удару росіян, перебувають у місцеві лікарні.
Рятувальна операція триває, зазначив Ігор Табурець.
Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.
За першими даними, в Умані постраждало п’ятеро осіб. Втім, надалі кількість поранених і жертв почала збільшуватися. Так, на 7:17 було відомо уже про трьох загиблих уманцях.