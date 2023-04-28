Нічний удар по Умані: зросла кількість жертв, серед загиблих — маленька дитина

Рятувальна операція на місці влучання російської ракети. Фото: Telegram Ігоря Табуреця

В Умані продовжує зростати кількість жертв нічного російського обстрілу. Шестеро людей загинули, дев’ять місцевих мешканців перебувають у лікарні.

Про це повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Читайте також:

Загиблі в Умані

За інформацією голови ОВА, станом на 9:02 в Умані від влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку загинуло шестеро осіб.

Обстріляний росіянами будинок в Умані

Фото: Telegram голови Черкаської ОВА

У соцмережах та месенджерах повідомляють про те, що серед загиблих є маленька дитина, віком 3-4 роки.

В Умані, за неофіційною інформацією, загинула дитина

Фото: соцмережі

Постраждалі мирні жителі

Дев’ять осіб, як постраждали від наслідків удару росіян, перебувають у місцеві лікарні.

Рятувальна операція триває, зазначив Ігор Табурець.

Рятувальна операція в Умані

Фото: Telegram голови Черкаської ОВА

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

За першими даними, в Умані постраждало п’ятеро осіб. Втім, надалі кількість поранених і жертв почала збільшуватися. Так, на 7:17 було відомо уже про трьох загиблих уманцях.