Ночной удар по Умани: увеличилось количество жертв, среди погибших — маленький ребенок
В Умани продолжает расти количество жертв ночных российских обстрелов. Шесть человек погибли, девять местных жителей находятся в больнице.
Об этом сообщил в Telegram глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Погибшие в Умани
По информации главы ОВА, по состоянию на 9:02 в Умани от попадания российской ракеты в жилую многоэтажку погибли шесть человек.
В соцсетях и мессенджерах сообщают о том, что среди погибших есть маленький ребенок в возрасте 3-4 лет.
Пострадавшие мирные жители
Девять человек, пострадавших от последствий удара россиян, находятся в местной больнице.
Спасательная операция продолжается, отметил Игорь Табурец.
Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.
По первым данным, в Умани пострадали пять человек. Впрочем, в дальнейшем количество раненых и жертв стало увеличиваться. Так, на 7:17 было известно о трех погибших уманцах.