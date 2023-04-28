Ночной удар по Умани: увеличилось количество жертв, среди погибших — маленький ребенок

Спасательная операция на месте попадания российской ракеты. Фото: Telegram Игоря Табуреца

В Умани продолжает расти количество жертв ночных российских обстрелов. Шесть человек погибли, девять местных жителей находятся в больнице.

Об этом сообщил в Telegram глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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Погибшие в Умани

По информации главы ОВА, по состоянию на 9:02 в Умани от попадания российской ракеты в жилую многоэтажку погибли шесть человек.

Обстрелянный россиянами дом в Умани

Фото: Telegram главы Черкасской ОВА

В соцсетях и мессенджерах сообщают о том, что среди погибших есть маленький ребенок в возрасте 3-4 лет.

В Умани, по неофициальной информации, погиб ребенок

Фото: соцсети

Пострадавшие мирные жители

Девять человек, пострадавших от последствий удара россиян, находятся в местной больнице.

Спасательная операция продолжается, отметил Игорь Табурец.

Спасательная операция в Умани

Фото: Telegram главы Черкасской ОВА

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

По первым данным, в Умани пострадали пять человек. Впрочем, в дальнейшем количество раненых и жертв стало увеличиваться. Так, на 7:17 было известно о трех погибших уманцах.