Нічний "Вампір" — в ДПСУ показали нічний удар з дрона по окупантах на Луганщині
Бійці Луганського прикордонного загону "Гвардії наступу "Помста" знищили два російських укриття з піхотою у Серебрянському лісі поблизу Кремінної Луганської області. Удар було завдано за допомогою дрона "Вампір".
Ефектні кадри нічної роботи показали в офіційних соцмережах ДПСУ.
Безпілотник "Вампір" — що відомо
Зазначимо, що безпілотник "Вампір" — український важкогабаритний гексакоптер-бомбер, який має вантажність до 15 кг на висоту до 400 км. Він може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні снаряди для ефективного враження військової техніки будь-якого призначення.
Як воюють прикордонники — останні новини
Нагадаємо, раніше українські прикордонники-оператори ударних безпілотників з бригади показали кадри ліквідації російських загонів під Бахмутом.
Також бійці показали кадри роботи артилерійських розрахунків американської гаубиці М101, які в тому ж місці знищили ворожий бліндаж та склад боєкомплекту.
На тому ж напрямку прикордонникам вдалося знищити російський танк Т-72 прицільним артилерійським вогнем.
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