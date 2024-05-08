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Нічний "Вампір" — в ДПСУ показали нічний удар з дрона по окупантах на Луганщині

8 травня 2024 19:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Нічний "Вампір" — в ДПСУ показали нічний удар з дрона по окупантах на Луганщині
Удар з дрона "Вампір" по окупантах. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бійці Луганського прикордонного загону "Гвардії наступу "Помста" знищили два російських укриття з піхотою у Серебрянському лісі поблизу Кремінної Луганської області. Удар було завдано за допомогою дрона "Вампір".

Ефектні кадри нічної роботи показали в офіційних соцмережах ДПСУ.

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Безпілотник "Вампір" — що відомо

вампір дрон
Безпілотник "Вампір". Джерело: скриншот

Зазначимо, що безпілотник "Вампір" — український важкогабаритний гексакоптер-бомбер, який має вантажність до 15 кг на висоту до 400 км. Він може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні снаряди для ефективного враження військової техніки будь-якого призначення.

Як воюють прикордонники — останні новини

Нагадаємо, раніше українські прикордонники-оператори ударних безпілотників з бригади показали кадри ліквідації російських загонів під Бахмутом.

Також бійці показали кадри роботи артилерійських розрахунків американської гаубиці М101, які в тому ж місці знищили ворожий бліндаж та склад боєкомплекту.

На тому ж напрямку прикордонникам вдалося знищити російський танк Т-72 прицільним артилерійським вогнем. 

Україна
прикордонники
Луганська область
дрони
війна в Україні
ДПСУ

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