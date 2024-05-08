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Ночной "Вампир" — в ГПСУ показали ночной удар с дрона по оккупантам в Луганской области

8 мая 2024 19:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ночной "Вампир" — в ГПСУ показали ночной удар с дрона по оккупантам в Луганской области
Удар с дрона "Вампир" по оккупантам. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бойцы Луганского пограничного отряда "Гвардії наступу "Помста" уничтожили два российских укрытия с пехотой в Серебрянском лесу близ Кременной Луганской области. Удар был нанесен с помощью дрона "Вампир".

Эффектные кадры ночной работы показали в официальных соцсетях ГПСУ.

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Беспилотник "Вампир" — что известно

вампир дрон
Беспилотник "Вампир". Источник: скриншот

Отметим, что беспилотник "Вампир" — украинский крупногабаритный гексакоптер-бомбер, имеющий грузоподъемность до 15 кг на высоту до 400 км. Он может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды для эффективного поражения военной техники.

Как воюют пограничники — последние новости

Напомним, ранее украинские пограничники-операторы ударных беспилотников из бригады показали кадры ликвидации российских отрядов под Бахмутом.

Также бойцы показали кадры работы артиллерийских расчетов американской гаубицы М101, уничтожившие в том же месте вражеский блиндаж и состав боекомплекта.

На том же направлении пограничникам удалось уничтожить российский танк Т-72 прицельным артиллерийским огнем.

Украина
пограничники
Луганская область
дроны
война в Украине
ГПСУ

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