Ночной "Вампир" — в ГПСУ показали ночной удар с дрона по оккупантам в Луганской области
Бойцы Луганского пограничного отряда "Гвардії наступу "Помста" уничтожили два российских укрытия с пехотой в Серебрянском лесу близ Кременной Луганской области. Удар был нанесен с помощью дрона "Вампир".
Эффектные кадры ночной работы показали в официальных соцсетях ГПСУ.
Беспилотник "Вампир" — что известно
Отметим, что беспилотник "Вампир" — украинский крупногабаритный гексакоптер-бомбер, имеющий грузоподъемность до 15 кг на высоту до 400 км. Он может сбрасывать термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды для эффективного поражения военной техники.
Как воюют пограничники — последние новости
Напомним, ранее украинские пограничники-операторы ударных беспилотников из бригады показали кадры ликвидации российских отрядов под Бахмутом.
Также бойцы показали кадры работы артиллерийских расчетов американской гаубицы М101, уничтожившие в том же месте вражеский блиндаж и состав боекомплекта.
На том же направлении пограничникам удалось уничтожить российский танк Т-72 прицельным артиллерийским огнем.
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