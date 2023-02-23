"Ничего необычного не будет": Буданов рассказал о планах россии на годовщину вторжения

23-24 февраля россияне могут нанести очередной ракетный удар по Украине

На годовщину полномасштабного вторжения россия готовится еще раз ударить по Украине ракетами. Ничем особенным эта атака от предыдущих попыток страны-агрессора не будет отличаться.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Украинской правде".

Что россия планирует на 24 февраля

По словам главного разведчика Украины, российская федерация на годовщину вторжения может нанести очередной ракетный удар.

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар", — отметил Кирилл Буданов.

Когда именно ждать удара

Впрочем, отметил Буданов, это не будет нечто уникальное.

"Поверьте мне, мы такое пережили уже больше 20 раз", — отметил глава ГУР.

Он добавил, что ракетный удар возможен как 24-го, так и 23 февраля.

Напомним, Буданов ранее отмечал, что российская армия уже начала второе большое наступление, но оно настолько плохо подготовлено, что много его вообще не замечает.

Фото: "Украинская правда"