Нідерланди закликають інші європейські країни долучитися до спільної доставки Patriot для України

Вогневі установки Patriot. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Нідерланди виступають ініціаторами спільної доставки системи Patriot для України та закликають інші європейські країни долучитися. Уряд Нідерландів пропонує надати основні компоненти та деталі зі свого складу і запрошує західних партнерів додати компоненти зі своїх.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Нідерландів у вівторок, 28 травня.

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Уряд Нідерландів пропонує швидко зібрати систему протиповітряної оборони Patriot у тісній співпраці з кількома партнерами та доставити її в Україну. Він вже визначив, які країни можуть запропонувати додаткові частини і боєприпаси Patriot зі своїх складів.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен закликає країни-партнери допомогти із додатковими частинами і боєприпасами, які є у запасах, як це вирішили зробити Нідерланди.

"Ми ведемо переговори з партнерами щодо створення системи Patriot, включно з навчанням українських екіпажів. Із нашою пропозицією та консультаціями з країнами-партнерами, які надають кілька ключових частин і боєприпасів, ми можемо забезпечити Україну принаймні однією повністю працездатною системою за короткий проміжок часу", — зазначили в Міноборони Нідерландів.

Важливість систем ППО Patriot для України

Уряд Нідерландів визнає, що системи Patriot є дефіцитними. Та він вказує на те, що Україна також веде боротьбу за Європу, і що військовий потенціал країни, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура зазнають щоденних нападів.

"Генеральний секретар НАТО нещодавно сказав, що, як країни НАТО, ми можемо тимчасово опуститися нижче цільових можливостей альянсу. Тож простір для творчості є. Промислові постачальники пообіцяли прискорити виробництво та доставку систем на заміну. Ми на це розраховуємо", — додала Оллонгрен.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зробив припущення, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у червні, може бути ухвалено рішення про відправку до України семи систем Patriot.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявляла про передачу Україні бойових машин піхоти YPR-765. Вони мають прибути "в найкоротші терміни".