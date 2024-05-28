Нидерланды призывают другие европейские страны присоединиться к совместной доставке Patriot для Украины

Огневые установки Patriot. Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Нидерланды выступают инициаторами совместной доставки системы Patriot для Украины и призывают другие европейские страны присоединиться. Правительство Нидерландов предлагает предоставить основные компоненты и детали своего склада и приглашает западных партнеров добавить компоненты из своих складов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов во вторник, 28 мая.

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Инициатива Нидерландов в отношении Patriot для Украины

Правительство Нидерландов предлагает быстро собрать систему противовоздушной обороны Patriot в тесном сотрудничестве с несколькими партнерами и доставить ее в Украину. Он уже определил, какие страны могут предложить дополнительные части и боеприпасы Patriot из своих складов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призывает страны-партнеры помочь с дополнительными частями и боеприпасами, которые есть в запасах, как это решили сделать Нидерланды.

"Мы ведем переговоры с партнерами по созданию системы Patriot, включая обучение украинских экипажей. С нашим предложением и консультациями со странами-партнерами, которые предоставляют несколько ключевых частей и боеприпасов, мы можем обеспечить Украину по крайней мере одной полностью работоспособной системой за короткий промежуток времени", — отметили в Минобороны Нидерландов.

Важность систем ПВО Patriot для Украины

Правительство Нидерландов признает, что системы Patriot дефицитны. Но он указывает на то, что Украина также ведет борьбу за Европу, и что военный потенциал страны, производство энергии и жизненно важная инфраструктура подвергаются ежедневным нападениям.

"Генеральный секретарь НАТО недавно сказал, что как страны НАТО мы можем временно опуститься ниже целевых возможностей альянса. Поэтому пространство для творчества есть. Промышленные поставщики пообещали ускорить производство и доставку систем на замену. Мы на это рассчитываем", — добавила Оллонгрен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в июне, может быть принято решение об отправке в Украину семи систем Patriot.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявляла о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765. Они должны прибыть "в кратчайшие сроки".