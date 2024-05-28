Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Нидерланды предлагают западным партнерам совместно собрать систему Patriot для Украины arrow

Нидерланды предлагают западным партнерам совместно собрать систему Patriot для Украины

28 мая 2024 12:43
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Нидерланды призывают другие европейские страны присоединиться к совместной доставке Patriot для Украины
Огневые установки Patriot. Фото: twitter.com/oleksiireznikov
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Нидерланды выступают инициаторами совместной доставки системы Patriot для Украины и призывают другие европейские страны присоединиться. Правительство Нидерландов предлагает предоставить основные компоненты и детали своего склада и приглашает западных партнеров добавить компоненты из своих складов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Нидерландов во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Инициатива Нидерландов в отношении Patriot для Украины

Правительство Нидерландов предлагает быстро собрать систему противовоздушной обороны Patriot в тесном сотрудничестве с несколькими партнерами и доставить ее в Украину. Он уже определил, какие страны могут предложить дополнительные части и боеприпасы Patriot из своих складов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призывает страны-партнеры помочь с дополнительными частями и боеприпасами, которые есть в запасах, как это решили сделать Нидерланды.

"Мы ведем переговоры с партнерами по созданию системы Patriot, включая обучение украинских экипажей. С нашим предложением и консультациями со странами-партнерами, которые предоставляют несколько ключевых частей и боеприпасов, мы можем обеспечить Украину по крайней мере одной полностью работоспособной системой за короткий промежуток времени", — отметили в Минобороны Нидерландов.

Важность систем ПВО Patriot для Украины

Правительство Нидерландов признает, что системы Patriot дефицитны. Но он указывает на то, что Украина также ведет борьбу за Европу, и что военный потенциал страны, производство энергии и жизненно важная инфраструктура подвергаются ежедневным нападениям.

"Генеральный секретарь НАТО недавно сказал, что как страны НАТО мы можем временно опуститься ниже целевых возможностей альянса. Поэтому пространство для творчества есть. Промышленные поставщики пообещали ускорить производство и доставку систем на замену. Мы на это рассчитываем", — добавила Оллонгрен.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в июне, может быть принято решение об отправке в Украину семи систем Patriot.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявляла о передаче Украине боевых машин пехоты YPR-765. Они должны прибыть "в кратчайшие сроки".

война
НАТО
Нидерланды
военная помощь
военная техника
война в Украине
Patriot

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе