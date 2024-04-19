Нідерланди терміново виділяють понад 200 млн євро на снаряди і ППО для України

Військовослужбовець зі снарядом. Фото: mil.in.ua

Нідерланди терміновому порядку виділяють понад 200 мільйонів євро на системи протиповітряної оборони і снаряди для України. Це буде здійснено в найкоротші терміни, перш ніж ситуація не стане критичною.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час засідання Ради Україна — НАТО у п'ятницю, 19 квітня.

Читайте також:

Снаряди і системи ППО для України

"Засоби, які зараз надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", — додала Оллонгрен.

Серед іншого, 150 мільйонів євро з пакета підуть на підтримку ініціативи Німеччини з пошуку засобів ППО для України.

Ще 60 мільйонів євро підуть на закупівлю засобів ППО ближнього радіусу дії. Зокрема, такі системи зможуть протидіяти дронам.

Окрім цього, міноборони Нідерландів оголосило, що підтримує ініціативу Естонії щодо швидкої доставки артилерійських снарядів в Україну з наявних запасів. Також ця країна надала 250 мільйонів євро чеській ініціативі із закупівлі снарядів для нашої держави.

Раніше ми розповідали, що відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання.

Глава чеського уряду Петр Фіала оголосив, що Чехія готова надати Україні пів мільйона артилерійських снарядів. Він додав, що країна планує передати ще мільйон протягом наступного року.