Нидерланды срочно выделяют более 200 млн евро на снаряды и ПВО для Украины

Военнослужащий со снарядом. Фото: mil.in.ua

Нидерланды в срочном порядке выделяют более 200 миллионов евро на системы противовоздушной обороны и снаряды для Украины. Это будет осуществлено в кратчайшие сроки, прежде чем ситуация не станет критической.

Об этом заявила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время заседания Совета Украина — НАТО в пятницу, 19 апреля.

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Снаряды и системы ПВО для Украины

"Средства, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и будут доставлены в Украину как можно быстрее. Сейчас все должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", — добавила Оллонгрен.

Среди прочего 150 миллионов евро из пакета пойдут в поддержку инициативы Германии по поиску средств ПВО для Украины.

Еще 60 миллионов евро пойдут на покупку средств ПВО ближнего радиуса действия. В частности, такие системы смогут противодействовать дронам.

Кроме того, минобороны Нидерландов объявило, что поддерживает инициативу Эстонии по быстрой доставке артиллерийских снарядов в Украину из имеющихся запасов. Также эта страна предоставила 250 миллионов евро чешской инициативе по закупке снарядов для нашего государства.

Ранее мы рассказывали, что состоялось срочное заседание Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны, созванное по запросу Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам заседания.

Глава чешского правительства Петр Фиала объявил, что Чехия готова предоставить Украине полмиллиона артиллерийских снарядов. Он добавил, что страна планирует передать еще миллион в течение следующего года.