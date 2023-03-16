Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що у списку

Україна отримала боєприпаси для РСЗВ MARS II

Офіційний Берлін передав Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду.

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Так, за даними відомства, до нового оборонного пакета для України увійшли п'ять тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.

Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II, два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи і 500 пістолетів SFP9. До того ж у списку є два ангарні тенти і 25 генераторів.

Нагадаємо, невдовзі Естонія передасть Україні снайперську зброю та спорядження для спецпідрозділів. Так, загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.

Окрім того, раніше ми писали, що перші французькі колісні танки вже прибули в Україну. Йдеться про AMX-10 RC.

Також, нещодавно у Швеції заявили, що передадуть Україні десять танків Leopard 2 та засоби протиповітряної оборони.