Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине: что в списке

Украина получила боеприпасы для РСЗО MARS II

Официальный Берлин передал Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для залпового огня MARS II.

Об этом сообщается на официальном сайте немецкого правительства.

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Так, по данным ведомства, в новый оборонный пакет для Украины вошли пять тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается.

Также предоставлены боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II, два автопогрузчика, четыре мобильных антенно-мачтовых системы и 500 пистолетов SFP9. К тому же в списке есть два ангарных тента и 25 генераторов.

Напомним, вскоре Эстония передаст Украине снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений. Так, общая стоимость военной помощи составляет 494 300 евро.

Кроме того, ранее мы писали, что первые французские колесные танки уже прибыли в Украину. Речь идет об AMX-10 RC.

Также недавно в Швеции заявили, что передадут Украине десять танков Leopard 2 и средства противовоздушной обороны.