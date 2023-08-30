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Німеччина передала для України Leopard 1 та радіолокаційну систему

30 серпня 2023 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина передала для України Leopard 1 та радіолокаційну систему
Танки Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уряд Німеччини передав для України танки Leopard 1A5 та радіолокаційну систему повітряного спостереження TRML-4D.

Про це повідомили на офіційному сайті німецького уряду.

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Згідно з оновленням переліку військової допомоги Німеччини для України, за останні сім днів було передано десять основних бойових танків Leopard 1A5 на додачу до ще десяти раніше, а також одну РЛС повітряного спостереження TRML-4D до двох уже переданих.

Україна також отримала 16 розвідувальних БпЛА Vector, наразі їхня кількість становить 104, чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та чотири напівпричепи, а також понад 13 мільйонів патронів до вогнепальної зброї та польовий госпіталь.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли ракети ЗРК Patriot та розвідувальні безпілотники.

Також ми писали, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна може незабаром отримати далекобійні ракети Taurus із Німеччини. Загалом процес має тривати менше року.

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