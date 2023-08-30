Германия передала для Украины Leopard 1 и радиолокационную систему
Правительство Германии передало Украине танки Leopard 1A5 и радиолокационную систему воздушного наблюдения TRML-4D.
Об этом сообщили на официальном сайте немецкого правительства.
Военная помощь для Украины
Согласно обновлению перечня военной помощи Германии для Украины, за последние семь дней было передано десять основных боевых танков Leopard 1A5 в дополнение к еще десяти ранее, а также одну РЛС воздушного наблюдения TRML-4D к двум уже переданным.
Украина также получила 16 разведывательных БпЛА Vector, в настоящее время их количество составляет 104, четыре седельных тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа, а также более 13 миллионов патронов в огнестрельное оружие и полевой госпиталь.
Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли ракеты ЗРК Patriot и разведывательные беспилотники.
Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может в скором времени получить дальнобойные ракеты Taurus из Германии. В общем, процесс должен занять менее года.