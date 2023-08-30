Германия передала для Украины Leopard 1 и радиолокационную систему

Танки Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Правительство Германии передало Украине танки Leopard 1A5 и радиолокационную систему воздушного наблюдения TRML-4D.

Об этом сообщили на официальном сайте немецкого правительства.

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Военная помощь для Украины

Согласно обновлению перечня военной помощи Германии для Украины, за последние семь дней было передано десять основных боевых танков Leopard 1A5 в дополнение к еще десяти ранее, а также одну РЛС воздушного наблюдения TRML-4D к двум уже переданным.

Украина также получила 16 разведывательных БпЛА Vector, в настоящее время их количество составляет 104, четыре седельных тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа, а также более 13 миллионов патронов в огнестрельное оружие и полевой госпиталь.

Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли ракеты ЗРК Patriot и разведывательные беспилотники.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может в скором времени получить дальнобойные ракеты Taurus из Германии. В общем, процесс должен занять менее года.