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Германия передала для Украины Leopard 1 и радиолокационную систему

30 августа 2023 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Германия передала для Украины Leopard 1 и радиолокационную систему
Танки Leopard 1A5. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правительство Германии передало Украине танки Leopard 1A5 и радиолокационную систему воздушного наблюдения TRML-4D.

Об этом сообщили на официальном сайте немецкого правительства.

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Согласно обновлению перечня военной помощи Германии для Украины, за последние семь дней было передано десять основных боевых танков Leopard 1A5 в дополнение к еще десяти ранее, а также одну РЛС воздушного наблюдения TRML-4D к двум уже переданным.

Украина также получила 16 разведывательных БпЛА Vector, в настоящее время их количество составляет 104, четыре седельных тягача 8x8 HX81 и четыре полуприцепа, а также более 13 миллионов патронов в огнестрельное оружие и полевой госпиталь.

Напомним, Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него, в частности, вошли ракеты ЗРК Patriot и разведывательные беспилотники.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может в скором времени получить дальнобойные ракеты Taurus из Германии. В общем, процесс должен занять менее года.

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