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Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: що до нього увійшло

30 червня 2023 01:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: що до нього увійшло
Радіолокаційна станція TRML-4D для зенітних ракетних комплексів. Фото: Hensoldt
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Офіційний Берлін передав Києву черговий пакет військової допомоги. Відомо, що до нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

Про це йдеться на сторінці уряду Німеччини.

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Повідомляється, що до списку допомоги увійшли:

  • 1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";
  • 3 мости для мостоукладача BEAVER;
  • 2 машини прикордонної охорони;
  • 16 вантажівок Zetros.

"Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові витрати у наступні роки становлять 10,5 мільярда євро. Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, Німеччина, працюючи у партнерстві зі США, планує посилити протиповітряну оборону України, надавши їй до кінця поточного року ще 45 самохідних зенітних систем Gepard. Німеччина вже передала Україні 34 системи Gepard, а наступні 15 мають прибути найближчим часом.

Також ми писали, що Литва передасть Україні не тільки ракетні комплекси NASAMS, а і бронетранспортери М113. Крім того, ЗСУ отримають боєприпаси для гранатометів.

Зокрема, Збройні сили України отримають від литовських партнерів тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів.

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