Німеччина передала Україні пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Радіолокаційна станція TRML-4D для зенітних ракетних комплексів. Фото: Hensoldt

Офіційний Берлін передав Києву черговий пакет військової допомоги. Відомо, що до нього увійшли радар для ППО TRML-4D та обладнання для розмінування.

Про це йдеться на сторінці уряду Німеччини.

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Повідомляється, що до списку допомоги увійшли:

1 РЛС середнього радіуса дії "TRML-4D";

3 мости для мостоукладача BEAVER;

2 машини прикордонної охорони;

16 вантажівок Zetros.

"Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік), а додаткові витрати у наступні роки становлять 10,5 мільярда євро. Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Німеччина, працюючи у партнерстві зі США, планує посилити протиповітряну оборону України, надавши їй до кінця поточного року ще 45 самохідних зенітних систем Gepard. Німеччина вже передала Україні 34 системи Gepard, а наступні 15 мають прибути найближчим часом.

Також ми писали, що Литва передасть Україні не тільки ракетні комплекси NASAMS, а і бронетранспортери М113. Крім того, ЗСУ отримають боєприпаси для гранатометів.

Зокрема, Збройні сили України отримають від литовських партнерів тисячі одиниць протитанкових боєприпасів для гранатометів.