Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard
У п'ятницю, 24 лютого, Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard, що поставляються в Україну 2. Німеччина пообіцяла поставити ще чотири сучасні бойові танки Leopard 2 зі своїх складів Бундесверу.
Про це пише Tagesspiegel.
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Танки з Німеччини
Загальна кількість танків, які плануються до постачання, зростає з 14 до 18 танків Leopard 2 A6. Таким чином, Німеччина разом зі своїми країнами-партнерами Португалією та Швецією зможе надати Україні батальйон із 31 танком.
Однак, варто зазначити, що цей крок Німеччини викликає хвилювання у росії, яка вже неодноразово висловлювала своє занепокоєння постачанням зброї до України.
Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не прокоментував цю інформацію, проте це рішення є частиною спільних зусиль країн Європи щодо підтримки України в умовах її конфлікту з росією.
Танки Leopard
Танки Leopard 2 є одними з найбільш передових та ефективних бойових танків у світі. Вони широко застосовуються у різних конфліктах та операціях військового характеру. Постачання цих танків може значно підвищити боєздатність української армії та допомогти їй захистити свою територію від можливої агресії з боку росії.
Нагадаємо, що президент Фінляндії підписав указ про новий пакет військової допомоги воюючій Україні. У пакет входять, зокрема, три танки Leopard 2, а також програма навчання українських військових.