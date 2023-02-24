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Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard

24 лютого 2023 17:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Танки Leopard
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 24 лютого, Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard, що поставляються в Україну 2. Німеччина пообіцяла поставити ще чотири сучасні бойові танки Leopard 2 зі своїх складів Бундесверу.

Про це пише Tagesspiegel.

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Танки з Німеччини

Загальна кількість танків, які плануються до постачання, зростає з 14 до 18 танків Leopard 2 A6. Таким чином, Німеччина разом зі своїми країнами-партнерами Португалією та Швецією зможе надати Україні батальйон із 31 танком.

Однак, варто зазначити, що цей крок Німеччини викликає хвилювання у росії, яка вже неодноразово висловлювала своє занепокоєння постачанням зброї до України.

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не прокоментував цю інформацію, проте це рішення є частиною спільних зусиль країн Європи щодо підтримки України в умовах її конфлікту з росією.

Танки Leopard

Танки Leopard 2 є одними з найбільш передових та ефективних бойових танків у світі. Вони широко застосовуються у різних конфліктах та операціях військового характеру. Постачання цих танків може значно підвищити боєздатність української армії та допомогти їй захистити свою територію від можливої агресії з боку росії.

Нагадаємо, що президент Фінляндії підписав указ про новий пакет військової допомоги воюючій Україні. У пакет входять, зокрема, три танки Leopard 2, а також програма навчання українських військових.

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